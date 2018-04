Poels met Froome mee naar Giro

Wout Poels maakt deel uit van de rond kopman Chris Froome geformeerde wielerformatie van Team Sky voor de Ronde van Italië. Het team maakte formeel bekend dat de Limburger is opgenomen in de selectie. Poels stond in het voorseizoen enkele weken langs de kant wegens een sleutelbeenbreuk.

Froome verschijnt voor het eerst sinds 2010 aan de start van de Giro. ,,Natuurlijk is het een risico om voor de Tour in de Ronde van Italië te starten”, zei de Brit. ,,Maar als ik het niet doe, heb ik daar de rest van mijn leven spijt van. Mijn seizoen is anders ingedeeld dan normaal, maar tot nu toe lig ik op schema. En natuurlijk is het voor mij bijzonder om weer aan de start te verschijnen in Italië.”

De Giro gaat volgende week van start in Jeruzalem.