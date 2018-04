Rojer naar finale dubbelspel Barcelona

De Nederlandse dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft de finale van het dubbelspel in Barcelona gehaald. Met zijn Pakistaanse partner Aisam-ul-Haq Qureshi was hij in een spannende partij te sterk voor het Zuid-Amerikaanse duo Guido Pella/Nicolás Jarry: 7-6 (5) 3-6 10-7.

Er moest een supertiebreak gespeeld worden nadat de Argentijn Pella en de Chileen Jarry in de tweede set waren teruggekomen in de wedstrijd. Daarin trok het Nederlands-Pakistaanse dubbel aan het langste eind.

In de finale van het graveltoernooi van Barcelona treffen Rojer en Qureshi mogelijk de Spanjaarden Feliciano López en Marc López, overigens geen familie van elkaar. Het Spaanse duo moet dan wel afrekenen met het Colombiaanse duo Juan Cabal/Robert Farah.