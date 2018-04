Springruiter Dubbeldam struikelt op NK

Springruiter Jeroen Dubbeldam heeft op het NK in Mierlo de leiding uit handen gegeven. De topfavoriet en winnaar van het eerste onderdeel op donderdag, een snelheids- en wendbaarheidswedstrijd, gooide er vrijdag met SFN Zenith liefst drie balken af en incasseerde zo twaalf strafpunten. Dubbeldam duikelde daardoor naar plek 24 in het klassement.

Gerben Morsink, derde na het eerste onderdeel, is de verrassende nieuwe leider. De springruiter uit Beuningen bleef op de rug van Navarone Z foutloos en zette met 67,73 seconden de tweede tijd neer, achter Leon Thijssen met Cristello (66,82). ,,Ik hoop dat we zondag de lijn kunnen doorzetten”, zei Morsink. ,,We zijn pas op de helft van het kampioenschap. Het NK is gewoon een hele moeilijke wedstrijd.”

De strijd om de Nederlandse titel wordt zondag beslist in twee manches. De eerste zes van het klassement staan binnen één springfout van elkaar.