Tennisster Arantxa Rus is uitgeschakeld op het toernooi van Istanbul. Ze verloor in de Turkse stad in de kwartfinale van Maria Sakkari. De Griekse nummer 48 van de wereld besliste de partij in twee sets, 6-3 7-6 (6).

In de tiebreak van de tweede set kreeg Rus enkele kansen de stand gelijk te trekken. Ze miste echter twee setpoints. De Griekse benutte vervolgens wel haar eerste matchpoint.

Rus won in Istanbul onder meer van de Chinese Zhang Shuai, die als vierde was geplaatst.