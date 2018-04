Vierde Europese titel judoka Polling

Judoka Kim Polling heeft in Tel Aviv voor de vierde keer de Europese titel veroverd in de klasse tot 70 kilogram. De 27-jarige Polling versloeg in de finale de Schotse Sally Conway in de golden score. Ze gooide Conway op de rug en scoorde zo een ippon.

Polling was van 2013 tot en met 2015 drie keer op rij de beste op de Europese kampioenschappen. Ze raakte haar titel in 2016 kwijt. Vorig jaar ontbrak Polling op de EK vanwege een slepende elleboogblessure. De Europese titel ging toen naar Sanne van Dijke. In Tel Aviv won Polling van Van Dijke en ze nam vervolgens ook de titel over van haar landgenote.