Wozniacki geeft geblesseerd op in Istanbul

De Deense tennisster Caroline Wozniacki is er niet in geslaagd om de halve finales te bereiken in Istanbul. In de Turkse stad kon de nummer twee van de wereld na de tweede set niet verder spelen door een buikspierblessure. Tegen de Française Pauline Parmentier stond het op dat moment gelijk in sets: 6-4 3-6.

Wozniacki werd na haar zege bij de Australian Open, haar eerste grandslamtitel, de nieuwe nummer een van de wereld. In de finale in Melbourne versloeg ze de Roemeense Simona Halep, die op dat moment de beste van de wereld was. Eind februari wisselden Halep en Wozniacki weer van positie.

Net als Wozniacki slaagde Halep er ook niet in om een halve finale te halen. Bij het tennistoernooi van Stuttgart was de Amerikaanse Coco Vandeweghe te sterk voor de Roemeense.