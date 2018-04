Coureur De Vries verremt zich en valt uit

Nyck de Vries heeft naast de kans op een topnotering in de derde race van het seizoen in de Formule 2 gegrepen. De 23-jarige Nederlander was in de eerste van twee races op het circuit van Bakoe, waarop ook de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 wordt verreden, goed op weg, maar viel uit na een stuurfout. De zege ging naar Thaise coureur Alexander Albon.

De Vries lag na een goede start vanaf de achtste positie tweede in de race achter leider George Russell. Bij een herstart na een situatie met de safetycar in de 21e ronde plaatste de coureur van Team Pertamina Prema Theodore Racing een aanval bij de leider en verremde zich. Hierdoor misten beide coureurs de bocht en vielen ver terug. Russell eindigde nog als twaalfde. De Vries moest kort na het incident de strijd staken.

De coureurs in de Formule 2 rijden zondag nog een tweede race op het stratencircuit in Bakoe.