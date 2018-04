Eerste finaleplaats Griekse tiener Tsitsipas

De 19-jarige Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de eindstrijd van een ATP-toernooi. De nummer 63 van de wereld was in Barcelona in de halve finales Pablo Carreño Busta uit Spanje met 7-5 6-3 de baas.

Tsitsipas maakte vrijdag al indruk tegen Dominic Thiem en een dag later liet hij tegen de nummer elf van de wereld opnieuw zien waarom hij wordt beschouwd als een van de grootste talenten van het circuit.

In de eerste eerste set gaf Tsitsipas nog een 5-2 voorsprong uit handen, maar hij herstelde zich knap. In de tweede set gaf hij, ondanks een moeilijke laatste game, een break voorsprong niet meer uit handen. Na het verzilveren van zijn tweede wedstrijdpunt ging hij gestrekt op het gravel liggen.

Bij zijn debuut in een eindstrijd staat Tsitsipas zondag tegenover de winnaar van het duel tussen titelhouder Rafael Nadal en David Goffin.