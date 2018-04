Jakob Fuglsang heeft een bergetappe in de Ronde van Romandië gewonnen. Voor de 33-jarige Deen van Astana was het zijn eerste overwinning dit seizoen. Fuglsang kwam in de 150 kilometer lange etappe, met start en finish in Sion, solo aan. De Sloveen Primoz Roglic van Team LottoNL-Jumbo finishte als tweede en verdedigde zijn leiderstrui met succes.

De Ronde van Romandië eindigt zondag.