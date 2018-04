Griekspoor loopt finale mis in Italië

Tennisser Tallon Griekspoor is op een challengertoernooi in het Italiaanse Francavilla niet doorgedrongen tot de finale. Griekspoor moest bij de laatste vier zijn meerdere erkennen in de Italiaan Gianluigi Quinzi, die met een wildcard was toegelaten: 4-6 2-6.

De 21-jarige Griekspoor moet nog wachten op zijn eerste finaleplaats bij een challenger. Vorig jaar reikte hij in Alphen aan den Rijn ook tot de halve eindstrijd.

In de kwartfinales maakte Griekspoor vrijdag indruk door de Belg Kimmer Coppejans slechts één game te gunnen.