Grol begint EK met overwinning

Judoka Henk Grol is de Europese titelstrijd in Tel Aviv begonnen met een overwinning. De 33-jarige judoka die nu uitkomt in de klasse boven 100 kg versloeg de Roemeen Vladut Simionescu. Dat deed hij met ippon.

In de tweede ronde treft Grol de Bulgaar Aliaksandr Vakhaviak. Ook Roy Meyer zit in de tweede ronde. Hij had een bye in de eerste ronde en neemt het op tegen Ignas Mecajus uit Litouwen.

In de klasse tot 90 kilogram bereikte Noël van ’t End de tweede ronde. De 26-jarige Judoka won zijn eerste partij van Davis Duda uit Letland met ippon en treft Mammadali Mehdijev uit Azerbeidzjan.

Tessie Savelkouls won haar eerste partij in de klasse boven 78 kilogram van de Kroatische Ivana Sutalo en staat in de kwartfinale.