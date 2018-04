Grol en Meyer naar herkansingen op EK

Judoka Henk Grol heeft bij de Europese titelstrijd in Tel Aviv verloren in de kwartfinale. De 33-jarige judoka, die uitkomt in de klasse boven 100 kg, verloor in de golden score op ippon van de Tsjech Lukas Krpalek, die hem daarmee verwees naar de herkansingen.

Krpalek liep in de partij tegen Grol vroeg tegen twee straffen op. Grol kreeg vlak voor tijd eveneens zijn tweede straf, waarop de partij naar verlenging ging. Daarin was de huidige olympisch kampioen uit Tsjechië de Nederlander de baas.

Roy Meyer verloor zijn kwartfinale van de Rus Tamerlan Basjajev. De Rus won in de golden score met ippon. Meyer gaat naar de herkansingen.

In de klasse tot 90 kg schakelde de regerend wereldkampioen Nemanja Majdov Jesper Smink uit. In dezelfde klasse bereikte Noël van ’t End de kwartfinales door de Duitser Falk Petersilka met ippon te verslaan.