Judoka Van ’t End grijpt naast brons

Noël van ’t End heeft naast een bronzen medaille gegrepen op het EK in Tel Aviv. In de klasse tot 90 kilogram moest hij zijn meerdere erkennen in Theodoros Tselidis uit Griekenland.

Van ’t End verloor in de kwartfinale van Nikoloz Sherazadisjvili, die voor Spanje uitkomt. Hij won zijn eerste optreden in de herkansing van Beka Gviniashvili uit Georgie.

Tessie Savelkouls (+78 kg), Karen Stevenson (- 78 kg), Henk Grol (+ 100 kg) en Roy Meyer (+100 kg) strijden zaterdagmiddag ook nog om brons.