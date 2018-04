Nadal laat ook Goffin kansloos in Barcelona

Rafael Nadal is nog maar één zege verwijderd van zijn elfde titel in Barcelona. In de halve finales liet hij de Belg David Goffin met 6-4 6-0 kansloos.

In de eerste set nam Goffin een break voorsprong, maar die wist hij niet lang vast te houden. De Belg wist in de tweede set maar dertien punten te maken.

Nadal heeft deze week in Barcelona nog geen set verloren. In vier duels stond hij pas 21 games af.

Om voor het derde jaar op een rij te zegevieren in Barcelona moet Nadal Stefanos Tsitsipas verslaan. Ook de Griek verloor deze week nog geen set.