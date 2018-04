Pacers dwingen zevende duel af tegen Cavaliers

De Indiana Pacers heeft met een overtuigende zege op de Cleveland Cavaliers in de play-offs een zevende duel afgedwongen. In eigen huis wonnen de Pacers met 121-87 en trokken de stand gelijk tot 3-3. Zondag valt in Cleveland de beslissing.

Niet sterspeler LebBron James van de Cavaliers, maar Victor Oladipo van de Pacers was de grote man van de wedstrijd. Met 28 punten was de 25-jarige Amerikaan effectiever dan James die in deze wedstrijd slechts tot 22 punten kwam. In de vijfde wedstrijd was de speler van Cleveland nog goed voor 44 punten. ,,Met deze prestatie kunnen we nooit een wedstrijd winnen”, mopperde James, die nog nooit in de eerste ronde van de play-offs is uitgeschakeld.

De winnaar van de beslissingswedstrijd in Cleveland neemt het in de tweede ronde op tegen de Toronto Raptors. De ploeg uit Toronto schakelde in de zesde wedstrijd van de play-offs Washington Wizards uit met 102-92.

Utah Jazz heeft ook de tweede ronde bereikt. Ondanks 46 punten van Russll Westbrook verloor Oklahoma City Thunder met 96-91 in Salt Lake City. Donovan Mitchell was bij Utah goed voor 38 punten.