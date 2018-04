Pole voor Vettel, Verstappen vijfde

Formule 1-coureur Sebastian Vettel begint zondag vanaf poleposition aan de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Duitse leider in het WK-klassement reed in zijn Ferrari tijdens de kwalificatie de snelste tijd. Hij was voor de derde keer op rij de snelste in de kwalificatie.

Max Verstappen vertrekt in zijn Red Bull vanaf de vijfde startpositie. Niet alleen Vettel en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (vierde) waren sneller dan de Limburger. Ook Valtteri Bottas (derde) ging sneller rond dan Verstappen. Kimi-Räikkönen (Ferrari) kwam niet verder dan de zesde tijd.