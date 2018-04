Savelkouls en Stevenson naar laatste vier EK

Judoka Tessie Savelkouls is bij de Europese kampioenschappen judo doorgedrongen tot de halve finales. In de klasse boven 78 kilogram won de 26-jarige judoka haar partij in de kwartfinale van de Oekraïense Galina Tarasova.

Voor een plek in de finale neemt Savelkouls het op tegen de Franse Romane Dicko.

Karen Stevenson heeft in de klasse tot 78 kg de halve finale bereikt. Ze won van de Portugese Yahima Ramirez met waza-ari. Stevenson treft in de halve finale ook een Française, Audrey Tcheumeo.

Noël van ’t End is in de kwartfinales in de klasse tot 90 kg door de Spanjaard Nikoloz Sherazadisjvili verwezen naar de herkansingen.