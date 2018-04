Vandeweghe en Pliskova strijden om titel

Coco Vandeweghe en Karolina Pliskova strijden zondag om de titel op het prestigieuze tennistoernooi in Stuttgart. Vandeweghe versloeg Caroline Garcia met 6-4 6-2 en Pliskova rekende met dezelfde cijfers af met Anett Kontaveit.

Voor Vandeweghe is het al haar derde zege op een toptienspeelster van de week. Eerder versloeg ze Sloane Stephens en Simona Halep op de indoorgravelbaan. Tot het toernooi van Stuttgart had Vandeweghe pas twee keer gewonnen dit jaar. Een van die zeges boekte ze in de Fed Cup op Richèl Hogenkamp.

Ook voor Pliskova wordt het haar eerste finale. De Tsjechische voormalig nummer 1 van de wereld kwam dit seizoen alleen in Brisbane voorbij de kwartfinales. Pliskova speelde vorig weekeinde ook Fed Cup op het Duitse gravel. Het gastland werd met 4-1 verslagen.

De winnares van het toernooi ontvangt ook een Porsche. Vorig jaar was Laura Siegemund de gelukkige.