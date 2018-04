‘Wielrenner Westra nam cortisonen’

Voormalig wielrenner Lieuwe Westra heeft in zijn carrière cortisonen gebruikt. Dat geeft de vorig jaar gestopte wielrenner toe in een voorpublicatie van zijn boek Het Beest, het wielerleven van Lieuwe Westra in de Leeuwarder Courant.

,,Ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst te nemen”, zegt Westra in het boek tegen auteur Thomas Sijtsma. ,,In mijn eerste profjaar werd mij duidelijk dat met alleen hard trainen er geen overwinningen werden behaald. Wilde je meedoen met de grote jongens, dan moest je de grenzen van het toelaatbare opzoeken.’’

Westra, die twee keer Nederlands kampioen tijdrijden werd en etappes won in Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné, werd nooit betrapt op het gebruik van doping. Volgens de wielrenner was dat omdat hij gedekt werd door een medisch attest. ,,Het medisch attest kreeg ik vaak met een geveinsde blessure, bijvoorbeeld een ontsteking in de knie”, vertelt Westra in de voorpublicatie.