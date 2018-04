Wild pakt zege in derde rit Chongming Island

Kirsten Wild heeft de derde en laatste etappe van de Ronde van Chongming Island op haar naam geschreven. De sprintster van Wiggle-High5 was in de massasprint de snelste en klopte na 126,5 kilometer de Belgische Jolien D’Hoore en de Italiaanse Giorgia Bronzini.

De eindzege in de Chinese etappekoers ging naar de Duitse wielrenster Charlotte Becker van Hitec Products. Wild had de rittenkoers op het eiland voor Shanghai twee keer eerder op haar naam geschreven. In de eerste etappe donderdag was ze ten val gekomen.