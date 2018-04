Geen progressie Luiten op slotdag China Open

Golfer Joost Luiten heeft zich op de slotdag van de China Open in Peking niet kunnen verbeteren. De Rotterdammer ging weliswaar rond in 69 slagen, 3 onder par, maar hij bleef 25e. Luiten kwam op de eerste negen holes tot vier birdies, maar liet in het tweede deel twee bogeys noteren gevolgd door nog één birdie.

De Zweed Alexander Björk boekte in Peking met toernooiwinst het grootste succes uit zijn loopbaan. Björk dankte zijn zege aan een slotronde van 65 waarmee hij op een totaal van 270 uitkwam, 18 onder par. Dat was een slag minder dan de Spanjaard Adrian Otaegui, die als gedeeld leider aan de vierde en laatste ronde was begonnen. Luiten kwam uit op een totaal van 278 slagen.

Voor Björk lag een cheque klaar van 433.000 euro.