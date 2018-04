Hamilton prijst zich gelukkig in Bakoe

Lewis Hamilton heeft met zijn overwinning in Azerbeidzjan de leiding in het WK overgenomen van Sebastian Vettel. De Brit, regerend wereldkampioen in de Formule 1, was de meest gelukkige coureur in Bakoe. ,,Een gekke en slordige race van mijn kant”, zei Hamilton. ,,Maar ik had het geluk aan mijn zijde.”

Hamilton leek op het smalle stratencircuit genoegen te moeten nemen met de derde plaats. In de laatste ronden viel echter alles zijn kant op. Eerst verremde Vettel zich bij een poging om leider Valtteri Bottas in te halen, vlak nadat de safety car van de baan was verdwenen. Bottas leek zo onbedreigd op de zege af te rijden, maar met nog drie ronden te gaan, reed de Fin over twee afgebroken onderdelen van een andere bolide die op de baan lagen. Het leidde tot een lekke band en het einde van de race van Bottas.

,,Valtteri verdiende de zege”, zei Hamilton. ,,Sebastian reed ook geweldig, dus het voelt een beetje vreemd om op het bovenste treetje van het podium te staan.” De Brit heeft in de WK-stand na vier races vier punten voorsprong op Vettel (70-66).