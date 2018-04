Hamilton wint tumultueuze race Azerbeidzjan

Lewis Hamilton heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen in de Formule 1 binnengehaald. De Brit was de meest gelukkige coureur tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan, die tumultueus verliep. De regerend wereldkampioen profiteerde van pech bij teamgenoot Valtteri Bottas, die met nog drie ronden te gaan een lekke achterband kreeg terwijl hij aan de leiding lag.

Max Verstappen viel na veertig ronden uit door een botsing met teamgenoot Daniel Ricciardo. De twee coureurs van Red Bull waren in gevecht om de vierde plaats. De crash zorgde ervoor dat de safety car weer op de baan kwam. Met nog vier ronden te gaan werd de race vrijgegeven. WK-leider Sebastian Vettel probeerde direct Bottas te passeren, maar de Duitser verremde zich. Een lekke band bij de Fin bezorgde Hamilton de zege.

Vettel, die twee van de voorgaande drie races had gewonnen, moest genoegen nemen met plek vier. De kopman van Ferrari werd na zijn mislukte inhaalactie gepasseerd door teamgenoot Kimi Räikkönen, die als tweede eindigde, en moest ook Sergio Pérez voorbij laten gaan. De Mexicaan bezorgde Force India een zeldzame podiumplaats.

De race op het smalle stratencircuit van Bakoe zat vol botsingen, onderbrekingen en fouten. Zo reed Romain Grosjean de vangrails in terwijl de safety car op de baan was en de snelheid dus laag lag. De Franse coureur van Haas lag op dat moment op de achtste plaats en daarmee op koers voor punten. Slechts dertien coureurs haalden de finish.

Charles Leclerc, de debutant uit Monaco bij Sauber, eindigde als zesde en pakte daarmee zijn eerste punten in de Formule 1. Dat gold ook voor de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley, die in de Toro Rosso als tiende over de finish kwam.