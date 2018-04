IJshockeyers pakken titel met klinkende zege

Het Nederlands ijshockeyteam heeft in Tilburg op imponerende wijze de titel veroverd op het WK in divisie 2A. Na vier overtuigende overwinningen op rij kwam alles aan op het slotduel met het eveneens ongeslagen Australië, dat met elf punten ook nog kans maakte op de eindzege. De ploeg van bondscoach Doug Mason besloot een succesvolle week voor eigen publiek in stijl. Oranje zegevierde in de ‘finale’ met 9-2. Daarmee heeft de Nederlandse ploeg de degradatie van vorig jaar uit divisie 1B in Belfast ongedaan gemaakt.

Oranje nam snel afstand van Australië. Door treffers van Raymond van der Schuit (twee), Jurryt Smid en Jordy van Oorschot leidde de thuisploeg na de eerste periode met 4-0. Nederland behield in de tweede periode, afgesloten met een stand van 7-1, de controle over de wedstrijd. Mickey Bastings, Jordy Verkiel en Giovanni Vogelaar brachten de treffers op hun naam. In de laatste periode kwamen ook Danny Stempher en opnieuw Vogelaar tot scoren. Daarna kon de Nederlandse ploeg met het thuispubliek een feestje vieren.