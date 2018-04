Tennisser Matwé Middelkoop heeft in Boedapest naast zijn zevende ATP-titel gegrepen. De 34-jarige Brabander verloor met zijn Argentijnse gelegenheidspartner Andrés Molteni in de finale van de Brit Dominic Inglot en Franko Skugor uit Kroatië. De beslissing viel in de supertiebreak: 7-6 (8) 1-6 8-10.

Middelkoop won dit jaar al twee ATP-toernooien met Robin Haase aan zijn zijde, in Pune en Sofia. In 2016 en 2017 veroverde hij ook steeds twee titels.