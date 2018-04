Na tien jaar weer prijs voor Parmentier

Tennisster Pauline Parmentier moest er liefst tien jaar op wachten, maar de Française pakte in Istanbul eindelijk weer een WTA-titel. De nummer 122 van de wereld versloeg op het Turkse gravel de Sloveense Polona Hercog in de finale: 6-4 3-6 6-3. Het betekende voor Parmentier de derde titel op de WTA Tour.

De Franse tennisster zegevierde in 2007 in Tasjkent en een jaar later in Bad Gastein. Daarna wist Parmentier weinig aansprekende resultaten meer te boeken.

Op het ATP-toernooi van Boedapest ging de titel naar Marco Cecchinato. De Italiaan werd begin deze week uitgeschakeld in de kwalificaties, maar kreeg als ‘lucky loser’ alsnog toegang tot het hoofdtoernooi. De 25-jarige Cecchinato stoomde daarin door naar zijn eerste ATP-titel. Hij versloeg de Australiër John Millman in de finale met 7-5 6-4.