Nadal pakt ook titel in Barcelona

Rafael Nadal blijft zeker ook op gravel een klasse apart. De nummer één van de wereld schreef zonder pardon het toernooi in Barcelona op zijn naam. Vorige week pakte de Spaanse tennisser ook al de titel in Monte Carlo. Hij zegevierde in Monaco voor de elfde keer. In Barcelona veroverde de ‘gravelkoning’ ook al voor de elfde keer de hoofdprijs.

Nadal (31) kreeg in de finale weinig tegenstand van de Griekse tiener Stefanos Tsitsipas, de nummer 63 van de wereld. Binnen 1 uur en 19 minuten was het eenzijdige duel voorbij: 6-2 6-1. Tsitsipas kwam voor de eerste keer uit in een ATP-finale. Hij was de eerste Griek in de eindstrijd op het hoogste tennisniveau sinds 1973.

Tsitsipas bereikte de finale door een overwinning op de als vijfde geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta: 7-5 6-3. Nadal was in de andere halve finale veel te sterk voor de Belg David Goffin: 6-4 6-0.

Nadal behaalde in de finale in Barcelona zijn negentiende zege op rij op gravel en zijn 401e overwinning op deze ondergrond. Hij verloor in Barcelona, waar het centrecourt naar hem is vernoemd, nog nooit een finale.