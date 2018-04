Pliskova pakt titel en auto in Stuttgart

Karolina Pliskova heeft haar tiende toernooizege op de WTA Tour geboekt. De Tsjechische tennisster zegevierde op het gravel in Stuttgart, door de Amerikaanse Coco Vandeweghe in de finale te verslaan: 7-6 (2) 6-4. Het betekende voor de nummer zes van de wereld haar eerste titel dit jaar. Vandeweghe, zestiende op de wereldranglijst, was met een wildcard toegelaten in Stuttgart.

Pliskova (26) voerde vorig jaar even de wereldranglijst aan, maar dit seizoen had ze nog weinig indruk kunnen maken. Op de Australian Open strandde de lange tennisster uit Tsjechiƫ in de kwartfinales. In haar eerste finaleplaats van dit jaar was Pliskova echter oppermachtig. Als winnares van de Porsche Tennis Grand Prix, zoals het toernooi heet, verdiende Pliskova ook een auto van het Duitse merk.