Rojer grijpt naast dubbeltitel Barcelona

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft op het graveltoernooi van Barcelona naast de titel gegrepen in het dubbelspel. De 36-jarige Rojer verloor met Aisam-Ul-Haq Qureshi in de finale van het Spaanse koppel Feliciano López en Marc López: 7-6 (5) 6-4. De partij duurde 1 uur en 53 minuten.

Rojer vormt normaal gesproken een vast koppel met Horia Tecau uit Roemenië, maar in Barcelona stond hij weer even aan de zijde van zijn oude dubbelpartner Qureshi uit Pakistan. Eerder dit jaar had de dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscupteam met Tecau de titel gepakt in Dubai.