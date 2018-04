Tafeltennissters beginnen WK met nederlaag

De Nederlandse tafeltennissters zijn het WK in het Zweedse Halmstad begonnen met een nederlaag. Noord-Korea was met 3-1 te sterk voor de Oranje-vrouwen. Alleen Li Jie wist haar eerste partij tegen Choe Hyon Hwa te winnen (3-1). Na die goede start verloren Britt Eerland (2-3) en Kim Vermaas (0-3). Bij haar tweede optreden moest Li Jie buigen voor Kim Song (1-3) en was het duel beslist.

Nederland komt zondagavond nog een keer in actie. Dan is Roemenië de tegenstander. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Taiwan, Tsjechië en Polen. Het team van bondscoach Li Jiao moet bij de eerste drie eindigen om door te gaan naar de knock-outfase.

Ook de tafeltennissers zijn hun WK met een nederlaag begonnen. De Nederlandse mannen komen uit op het tweede niveau en moesten daarin in hun eerste wedstrijd buigen voor Oekraïne (3-1).

Nadat Ewout Oostwouder zijn partij had verloren van Lei Kou, trok Laurens Tromer de stand gelijk met een zege op Jaroslav Zjmoedenko. Rajko Gommers ging onderuit tegen Jevgen Pristsjepa en Kou haalde in een spannende partij over vijf games het beslissende punt binnen tegen Tromer.