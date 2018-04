Verstappen en Ricciardo botsen in Azerbeidzjan

De teamgenoten Max Verstappen en Daniel Ricciardo zijn tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan met elkaar in botsing gekomen. Verstappen probeerde in de veertigste ronde op het lange rechte stuk een aanval van Ricciardo te pareren, maar daarbij botste de Australiër vlak voor de bocht achter op de bolide van de Nederlander. Beiden vielen daardoor uit.

Verstappen en Ricciardo vochten de hele race met elkaar om de vierde plek. Beide coureurs passeerden elkaar een aantal keer. Kort na de pitstops, met nog zo’n tien ronden te gaan, ging het mis.

Na een tumultueuze openingsronde, waarin heel wat bolides beschadigd raakten op het krappe stratencircuit van Bakoe, werd de race een tijdje geneutraliseerd door de safetycar. Toen die na vijf ronden van de baan ging, wist Verstappen binnendoor Ricciardo in te halen. De Nederlander, gestart vanaf de vijfde plek, begon al snel daarna via de boordradio te klagen over een accu die niet oplaadde. Ricciardo had hetzelfde probleem.

De Red Bulls werden in de openingsfase voorbij gereden door de coureurs van Renault, maar wisten hen al snel weer te passeren. De aandringende Ricciardo slaagde er in de 35e ronde eindelijk in om Verstappen te passeren, maar de Australiër zag zijn teamgenoot na het bezoekje aan de pits – waarbij de supersoftbanden werden ingewisseld voor de ultrasofts – weer voor zich de baan opduiken. Een paar ronden later eindigde het gevecht tussen de Red Bulls met een botsing aan het einde van het rechte stuk.