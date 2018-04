Verstappen: slecht voor het team

Max Verstappen wil niet zeggen wiens schuld de botsing met teamgenoot Daniel Ricciardo was tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan. ,,Dat maakt ook niet uit. Dit is gewoon slecht voor het team”, zei de Nederlandse coureur bij Ziggo Sport. ,,Er werken allemaal mensen aan die auto en we lagen op de vierde en vijfde plaats. Dan moet je ‘m gewoon naar huis rijden.”

Bij het ingaan van de veertigste ronde probeerde Ricciardo zijn teamgenoot in te halen op het rechte stuk. Vlak voor het ingaan van de bocht botste de AustraliĆ«r achter op de bolide van Verstappen. ,,Je wil voor je positie vechten”, zei Verstappen, die de hele race felle duels uitvocht met Ricciardo. Red Bull doet niet aan teamorders en laat beide coureurs vrij om te racen tegen elkaar. ,,Voordat dit ongeluk gebeurde, hadden we al een keer ‘gewheelbangd’. Dat kan gebeuren. Het was allemaal op de limiet, maar wel fair van beide kanten. Wie zijn schuld het ook is, die laatste actie mag niet gebeuren.”

Ricciardo hield zich ook op de vlakte. ,,We willen sorry zeggen tegen het team, dat is veel belangrijker dan nu met vingers te gaan wijzen. Ik heb inmiddels een paar herhalingen gezien. Ik ga daar geen oordeel over vellen, ik laat dat aan anderen. We zaten een paar keer heel dicht bij elkaar. We eindigden met de slechtst denkbare situatie. Dat is geen fijn gevoel.”

Topadviseur Helmut Marko van Red Bull legde de schuld bij beide coureurs neer. ,,Ze hebben allebei genoeg hersenen om zo’n botsing te kunnen vermijden. We laten ze racen, maar ze moeten wel respect tonen. Dat hebben ze niet gedaan. We gaan maatregelen nemen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.”