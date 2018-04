Basketballers Houston verslaan Utah Jazz

De basketballers van Houston Rockets zijn goed begonnen aan de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference. Ze wonnen de eerste wedstrijd tegen Utah Jazz met 110-96.

James Harden was de grote man bij de winnende ploeg. Hij was goed voor maar liefst 41 punten. Beide ploegen ontmoeten elkaar woensdag opnieuw in Houston. Titelverdediger Golden State Warriors won zondag al het eerste duel in de tweede ronde van de Western Conference. Zonder sterspeler Kevin Curry werd New Orleans Pelicans opzij gezet (123-101).

De beste teams uit de Western en de Eastern Conference strijden later om de NBA-titel.