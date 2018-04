Handbalselectie met elf ‘vaste’ speelsters

Bondscoach Helle Thomsen heeft haar voorlopige handbalselectie bekendgemaakt voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Kosovo. Elf speelsters zijn geselecteerd voor beide interlands. Op 14 mei voegt Thomsen vijf speelsters toe voor haar definitieve selectie.

Oranje werkt op 31 mei de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland af in Minsk. Twee dagen later neemt de ploeg van Thomsen het op tegen Kosovo in het uitverkochte Topsportcentrum Almere.

Nederland is in de kwalificatiegroep voor het EK 2018 in Frankrijk ook met Hongarije ingedeeld. De beste twee landen in de poule plaatsen zich voor het eindtoernooi, dat plaatsvindt van 30 november tot en met 16 december. De beste nummer drie van alle groepen mag ook aan het EK in Frankrijk deelnemen.

Nederland leidt in poule 7 met zes punten uit vier duels, evenveel als Hongarije dat een slechter doelsaldo heeft. Wit-Rusland heeft vier punten en Kosovo staat nog op nul.

De elf geselecteerde speelsters zijn: Abbingh, Bont, Broch, Dulfer, Groot, Van der Heijden, Jankovic, Smeets, Snelder, Wester, Housheer. Thomsen kiest uit een tweede selectie van veertien speelsters nog vijf handbalsters voor het komende EK-tweeluik. Tot deze groep behoren onder anderen Estavana Polman, Michelle Goos, Lynn Knippenborg en Sanne van Olphen.