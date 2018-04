Hogenkamp na eerste ronde klaar in Praag

Richèl Hogenkamp is bij het WTA-tennistoernooi van Praag snel uitgeschakeld. De Nederlandse tennisster verloor in de eerste ronde van het hoofdtoernooi in twee sets van Ekaterina Aleksandrova. De Russische was op het gravel in twee sets te sterk: 7-6 (5) 6-1. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

Hogenkamp, de nummer 121 van de wereld, kreeg kansen om de eerste set naar zich toe te trekken. De Doetinchemse brak zowel bij 3-3 als 5-5 de service van Aleksandrova, maar de mondiale nummer 102 sloeg beide keren direct terug. In de tiebreak was de 23-jarige Russische net wat sterker.

De tweede set was het verzet van Hogenkamp gebroken en kon ze het niet spannend meer maken.