Red Bull en Honda met elkaar in gesprek

Red Bull en Honda onderzoeken of ze vanaf volgend jaar met elkaar kunnen samenwerken in de Formule 1. Beide partijen hebben elkaar afgelopen weekeinde gesproken rond de Grote Prijs van Azerbeidzjan. ,,Het was allemaal heel positief”, vertelt directeur motorsport Masahi Yamamoto op de website van Formule 1. ,,Dit is het begin van een mooie toekomst.”

Honda werkte lang samen met McLaren in de Formule 1 maar ondersteunt op dit moment de renstal van Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. Max Verstappen en Daniel Ricciardo racen voor Red Bull nog met een motor van Renault. Beide coureurs hadden vooral vorig seizoen veel problemen met de krachtbron in hun bolide.

Alle teams in de Formule 1 moeten de autosportfederatie FIA komende maand laten weten met welke fabrikanten ze volgend seizoen in zee gaan.