Schaatsster De Jong naar ploeg van Orie

Antoinette de Jong vervolgt haar loopbaan bij Team LottoNL-Jumbo. De 23-jarige schaatsster ondertekende maandag een tweejarig contract bij het team van trainer Jac Orie.

De Jong, die overkomt van Team Justlease.nl, vormt bij LottoNL-Jumbo samen met olympisch kampioene Carlijn Achtereekte en juniorenwereldkampioene Joy Beune de vrouwentak. Bij de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang won De Jong brons op de 3000 meter en met de achtervolgingsploeg behaalde ze zilver.

,,Het is een sterke ploeg met optimale begeleiding en faciliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat ik onder Jac Orie de volgende stap in mijn carrière kan zetten en ik kijk er naar uit om samen met Carlijn en Joy te trainen”, aldus De Jong.

LottoNL-Jumbo neemt afscheid van Gerben Jorritsma, die afgelopen seizoen niet met de beste schaatsers in Nederland kon meekomen en zich niet plaatste voor internationale wedstrijden.

De ploeg van Orie bestaat nu uit negen schaatsers: zes mannen en drie vrouwen. ,,We beschikken nu over drie vrouwen die elkaar kunnen optrekken naar een nog hoger niveau. Antoinette is een zeer sterke rijdster die al een paar seizoenen tot de wereldtop behoort. We gaan er de komende tijd alles aan doen zodat zij voor de titels kan strijden, op zowel de afstanden als bij het allrounden”, zegt de coach.

LottoNL-Jumbo heeft nog geen overeenkomst bereikt met tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis.