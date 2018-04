Sunweb langer door met wielerploeg

Sunweb gaat langer door als sponsor van de wielerploeg. Het huidige contract loopt door tot en met 2019 en dat wordt daarna omgezet in een verbintenis voor onbepaalde tijd.

,,Dit is een groot compliment voor het team. Ik ben hier erg trots op”, aldus Iwan Spekenbrink, teambaas van de ploeg van onder anderen Tom Dumoulin, winnaar van de Giro vorig jaar. ,,We kunnen ons nu niet alleen focussen op de wat langere termijn maar ook op de verre toekomst. We kunnen bouwen aan een stabiele mannen- en vrouwenploeg. Dit was de droom toen we in 2008 begonnen.”

Tim van den Bergh, commercieel directeur van Sunweb: ,,We zijn ongelooflijk blij met deze overeenkomst. We willen meer zijn dan een sponsor van een ploeg. We willen ook onze verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van de jeugdopleiding en een anti-dopingprogramma.”