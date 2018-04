Tafeltennissters onderuit tegen Taiwan

De Nederlandse tafeltennissters hebben op de wereldtitelstrijd in het Zweedse Halmstad verloren van Taiwan. De favoriet, als derde geplaatst, versloeg de equipe van bondscoach Li Jiao met 3-1.

Alleen Kim Vermaas won haar partij. Tegen Cheng Hsien-Tzu werd het 3-1. Daarvoor wonnen Li Jie (tegen Cheng Szu-Yu) en Britt Eerland (Cheng I-Ching) geen enkele game.

Na het succes van Vermaas gaf Li Jie vervolgens al in de eerste game op tegen Cheng I-Ching. Ze was in haar eerste partij geblesseerd geraakt aan een been.

Eerder verloren de vrouwen op het WK van Noord-Korea en wonnen ze van Roemenië.

De Nederlandse mannen behaalden hun eerste zege. Oranje, uitkomend op het tweede niveau, versloeg bij zijn tweede optreden Chili. Dat deed het met 3-1.

Aanvankelijk verloor Ewout Oostwouder nog wel van Felipe Olivares (1-3). Vervolgens waren er winstpartijen voor Laurens Tromer (3-1 tegen Juan Lamadrid), Rajko Gommers (3-1 tegen Gustavo Gomez) en opnieuw Tromer (3-1 tegen Felipe Olivares).

Nederland had het eerste duel verloren van Oekraïne.