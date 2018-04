Tennisster Bertens terug in top twintig

Tennisster Kiki Bertens is terug in de top twintig van wereldranglijst. Ze klom afgelopen week van de 21e naar de 20e positie van de mondiale tennisladder.

Bertens verloor afgelopen week al in de eerste ronde van het toernooi van Stuttgart van Karolina Pliskova uit Tsjechi√ę (2-6 2-6). Toch kwam ze een plaatsje dichterbij haar hoogste positie ooit op de wereldranglijst. Vorig jaar mei was ze even de nummer achttien van de wereld.

Robin Haase is met een 43e plaats op de wereldranglijst nog steeds de best geklasseerde tennisser van Nederland.