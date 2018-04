Viviani kopman Quick-Step bij Giro

Quick-Step zet bij de Ronde van Italië in op Elia Viviani. De Italiaan is dit seizoen met zes zeges de meest succesvolle sprinter tot nu toe. Bij de Giro hoopt Viviani zijn reeks overwinningen uit te breiden.

,,We hebben een geweldig voorseizoen achter de rug, maar dat betekent niet dat we nu van plan zijn op onze lauweren te rusten”, aldus ploegleider Davide Bramati. ,,De Giro is een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. We zijn hier vaak succesvol geweest. Onze ploeg is een goede mix tussen jonge en ervaren renners en Viviani is de leider voor de komende drie weken.”

De 29-jarige Italiaan krijgt in eigen land gezelschap van landgenoten Eros Capecchi en Fabio Sabatini, de Fransen Rémi Cavagna en Florian Sénéchal, de Deen Michael Mørkøv, de Duitser Maximilian Schachmann en de Tsjech Zdenek Stybar.