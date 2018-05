Bondscoach vervangt geblesseerde Li Jie

Li Jie komt bij de wereldkampioenschappen tafeltennis voor teams in Halmstad in Zweden niet meer in actie. De Nederlandse raakte maandag in de wedstrijd tegen Taiwan geblesseerd en kan dinsdag tegen Tsjechië en Polen niet meespelen.

Li Jie blijkt tegen Taiwan een spierscheuring te hebben opgelopen, meldt de Nederlandse tafeltennisbond. Bondscoach Li Jiao is aangewezen als vervangster. Ze was tot vorig jaar nog actief als speelster. ,,De belangen zijn groot. We kunnen nog de eindfase van het toernooi behalen en daarom vinden we het te vroeg om de talentvolle, maar nog erg jonge Emine Ernst te laten spelen in dit belangrijke duel”, zegt Paul Haldan, technisch directeur van de NTTB.

Naast Li Jiao komen Kim Vermaas en Britt Eerland in actie tegen Tsjechië en Polen.

Nederland won op het WK van Roemenië, maar verloor van Noord-Korea en Taiwan.