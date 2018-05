Bonevacia en Kupers doen mee aan FBK Games

Liemarvin Bonevacia en Thijmen Kupers doen begin volgende maand mee aan de FBK Games in Hengelo. Bonevacia treft op de 400 meter onder anderen Christian Taylor. De Amerikaan is olympisch kampioen hinkstapspringen. Omdat er dit jaar geen Olympische Spelen en WK op het programma staan, doet Taylor de 400 meter er deze zomer bij.

Bonevacia heerst in Nederland de laatste jaren op de 400 meter. De 29-jarige atleet behaalde tijdens de laatste twee Europese kampioenschappen (outdoor in Amsterdam in 2016 en indoor in Belgrado in 2017) een bronzen medaille. Bonevacia richt zich op de EK in Berlijn, die van 7 tot en met 12 augustus op het programma staan.

Kupers won vorig jaar bij de FBK Games de 800 meter in een persoonlijk record. De Nederlandse atleet miste het voorbije indoorseizoen wegens een achillespeesblessure. Daar is hij nu van hersteld. ,,Misschien sta ik door die blessure niet als topfavoriet aan de start, maar Hengelo is wel heel speciaal voor mij. De winst van vorig jaar is de vetste uit mijn carrière tot nu toe”, aldus Kupers.

De organisatie van de FBK Games legde eerder Dafne Schippers, Churandy Martina, Nadine Visser en Menno Vloon vast voor de wedstrijd van 3 juni.