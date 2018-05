Boston Celtics start tweede ronde met zege

Boston Celtics is goed begonnen aan de tweede ronde van de play-offs in de NBA. De eerste thuiswedstrijd tegen Philadelphia 76ers leverde een zege op van 117-101. Halverwege was de stand 56-45. In de eerste ronde van de play-offs rekenden de Celtics moeizaam af met Milwaukee Bucks (4-3 in wedstrijden).

Terry Rozier (29 punten), Jayson Tatum (28 punten) en Al Horford (26 punten) hadden maandag allen een groot aandeel in de winst. Bij Philadelphia kwam Joel Embiid tot 31 punten en 13 rebounds.

De tweede wedstrijd in de best-of-sevenserie is donderdag, eveneens in Boston.