Dertien Nederlanders van start in Giro

In Jeruzalem rollen vrijdag dertien Nederlandse wielrenners van het startpodium voor de openingstijdrit van de Ronde van Italië. De Amerikaanse ploeg EF-Drapac maakte dinsdag als laatste de acht rijders bekend die naar de Giro gaan, waarmee het deelnemersveld rond is. Tom Dumoulin, de winnaar van vorig jaar, draagt het rugnummer 1.

De Limburgse kopman van Team Sunweb heeft vier landgenoten meegenomen naar de bekendste stad van Israël: Roy Curvers, Lennard Hofstede, Sam Oomen en Laurens ten Dam. De enige Nederlandse formatie in de UCI WorldTour, LottoNL-Jumbo, stuurt Robert Gesink, Jos van Emden, Koen Bouwman, Bert-Jan Lindeman en Danny van Poppel naar Jeruzalem. Wout Poels is bij Team Sky de ‘meesterknecht’ van Chris Froome. Maurits Lammertink behoort tot de formatie van Katoesja, Boy van Poppel doet namens Trek-Segafredo mee aan de 101e editie van de Italiaanse etappekoers.

De eerste grote ronde van dit jaar start met een individuele tijdrit over 9,7 kilometer. De tweede en derde etappe gaan ook door Israël, daarna vliegen de renners naar Italië. De finish is op 27 mei in Rome.