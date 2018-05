Herlings vergroot voorsprong met tweede plek

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in de strijd om de wereldtitel in de MXGP zijn voorsprong op Antonio Cairoli uitgebreid. De 23-jarige Brabander eindigde in de Grote Prijs van Rusland als tweede, achter de Belg Clément Desalle. Hij vergrootte zijn voorsprong op titelverdediger Cairoli, al zeven keer wereldkampioen in de zwaarste klasse, tot 23 punten.

Herlings moest op het zandcircuit van Orljonok, nabij de Zwarte Zee, in de eerste manche genoegen nemen met de derde plek achter Desalle en Cairoli. De Brabander schreef daarna met overmacht de tweede race op zijn naam. Cairoli kwam mede door een val niet verder dan de vijfde plek, nog achter Desalle, Romain Febvre en Tim Gajser, en zag Herlings daardoor wat verder uitlopen.

De Nederlandse KTM-coureur gaat met 286 punten aan de leiding in het WK, titelverdediger Cairoli volgt met 263 punten. Desalle, die voor het tweede jaar op rij de GP van Rusland op zijn naam schreef, heeft als nummer drie van het WK-klassement al 74 punten achterstand op Herlings. De Brabantse crosser won dit seizoen vier van de zes grands prix. Herlings jaagt op zijn eerste wereldtitel in de MXGP, nadat hij eerder drie keer de beste was geweest in de lichtere klasse MX2.

Glenn Coldenhoff, de tweede Nederlander in de MXGP, eindigde in de eerste manche mede door een val buiten de punten. In de tweede race werd hij als negende afgevlagd, goed voor twaalf punten. Met een totaal van 152 staat Coldenhoff op de zesde plek in het WK.

De zevende GP van dit seizoen is op 13 mei in Letland.