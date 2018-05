Inhalen in Formule 1 volgend jaar makkelijker

De organisatoren van de Formule 1 hebben enkele wijzigingen in de reglementen doorgevoerd waardoor het vanaf volgend jaar eenvoudiger wordt om in te halen. Het gaat om aerodynamische aanpassingen, waardoor het minder moeilijk is kort achter een andere auto te rijden. ,,Studies die zijn gedaan wezen op een mogelijke positieve impact op racen en inhalen”, aldus de internationale autosportfederatie FIA.

De aanpassingen volgen na kritiek van meerdere teams dat inhalen op de huidige manier lastig is. De voorvleugel van de wagens worden nu vereenvoudigd en ook aan de de achtervleugels komen aanpassingen.

Sinds wordt gereden met de V6 turbo hybride motor (vanaf 2014) wonnen slechts drie van de tien teams races: Mercedes, Ferrari en Red Bull. Mercedes leverde de laatste vier jaar steeds de wereldkampioen af.