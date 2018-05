NOC wil meldplicht clubs seksuele intimidatie

NOC*NSF wil dat er voor sportbesturen een meldplicht komt voor seksuele intimidatie. De sportkoepel bespreekt dat voorstel maandag 14 mei met haar leden en neemt daar, tijdens die Algemene Vergadering, een besluit over.

De meldplicht behoort tot het plan van aanpak van NOC*NSF om misbruik en seksuele intimidatie in de sport terug te dringen. In december kwam in een rapport van de commissie-De Vries naar voren dat 12 procent van de sporters in Nederland daar mee te maken heeft gehad. Voorzitter André Bolhuis zei toen dat NOC*NSF deels te kort was geschoten.

De commissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport werd in mei vorig jaar in het leven geroepen. NOC*NSF zegt dat het daadkrachtig en effectief tegen de plegers wil optreden om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen. De meldplicht moet daar aan bijdragen.