Opnieuw grandslam Bogaerts voor Red Sox

Honkballer Xander Bogaerts blijft voor de Boston Red Sox goed presteren in de Major League. De international van Oranje noteerde in de derde inning van de wedstrijd tegen Kansas City Royals een grandslam. Dat is een homerun met alle honken bezet, goed dus voor vier punten.

Voor de 25-jarige Bogaerts was het zijn derde maximale score met één slag in zijn carrière, en zijn tweede van het seizoen. Ruim drie weken terug bracht de Antilliaanse honkballer tegen Tampa Bay Rays ook een grandslam op zijn naam.

De Red Sox versloegen Kansas City Royals maandag met 10-6. Het was daarmee hun negentiende overwinning in april, een clubrecord.

Bogaerts won in 2015 met de Boston Red Sox de World Series.