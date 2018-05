Rentree Curry bij Warriors aanstaande

Stephen Curry kan naar alle waarschijnlijkheid dinsdag zijn rentree maken. De sterspeler van de Golden State Warriors liep 23 maart een knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Zonder Curry bereikten de Warriors de tweede ronde van de play-offs in de NBA en daarin nam het zondag door een zege van 123-101 op de New Orleans Pelicans de leiding.

,,Stephen heeft de volledige training meegedaan, dus het zal me verbazen als hij dinsdag niet kan spelen”, aldus Steve Kerr, coach van Golden State Warriors, titelverdediger in de NBA. ,,Toch moeten we even afwachten tot kort voor de wedstrijd om te zien hoe hij zich voelt.”

De tweede ontmoeting tussen Golden State Warriors en New Orleans Pelicans is dinsdag opnieuw in Oakland.